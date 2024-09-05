Молодой житель Лабытнанги избил пьяного мужчину до смерти

Знакомые из Лабытнанги (ЯНАО) решили проводить лето за алкоголем, но в процессе один из них начал избивать приятеля. Пострадавший не пережил полученных травм. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Конец августа не задался у приятелей из ямальского города. Ранним утром они собрались на застолье, которое привело к трагедии. В состоянии опьянения 19-летний стал бить своего 29-летнего знакомого. Получив травмы пострадавший пытался убежать, но собутыльник его догнал и добил ногами. Причиной смерти, предварительно, стала черепно-мозговая травма.

Агрессора задержали. Недавно его официально обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Собираются сведения, проводятся следственные мероприятия, формируется окончательная доказательная база в рамках дела.

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