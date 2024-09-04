Суд заключил под стражу напавшего на водителя такси в Люберцах

Суд заключил под стражу до 30 сентября тридцатилетнего мужчину, который напал на водителя такси в Люберцах, не желая платить за проезд.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, фигурант — уроженец Дагестана. Он не имеет постоянной регистрации на территории Москвы и области. Кроме того, ранее злоумышленник уже был неоднократно судим.

Преступление произошло в конце августа. Мужчина отказался оплачивать услуги перевозки и избил таксиста. Последнему потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали двоих мужчин, которые пытались убить водителя такси.