Молодожены из Каширы приехали на церемонию бракосочетания на желтом тягаче
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Кашира]
Молодожены из подмосковной Каширы Сергей Соломатин и Екатерина Рогожина креативно подошли к выбору транспорта для свадебного кортежа и вместо привычных лимузина или иномарки приехала в ЗАГС на церемонию бракосочетания на желтом тягаче.
Свой транспорт они украсили кольцами, лентами и сердцем, выполненным из цветов. Помимо этого, молодая пара выбрала необычный наряд для торжества. Вместо традиционного белого свадебного платья и костюма с бабочки они надели парные футболки с надписями: «Муж» и «Жена».
Ранее глава городского округа Чехов Григорий Артамонов поздравил местных жителей, которые отметили 60-ю годовщину со дня вступления в брак.