Молодожены из Каширы приехали на церемонию бракосочетания на желтом тягаче

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Кашира ]

Молодожены из подмосковной Каширы Сергей Соломатин и Екатерина Рогожина креативно подошли к выбору транспорта для свадебного кортежа и вместо привычных лимузина или иномарки приехала в ЗАГС на церемонию бракосочетания на желтом тягаче.

Свой транспорт они украсили кольцами, лентами и сердцем, выполненным из цветов. Помимо этого, молодая пара выбрала необычный наряд для торжества. Вместо традиционного белого свадебного платья и костюма с бабочки они надели парные футболки с надписями: «Муж» и «Жена».

Ранее глава городского округа Чехов Григорий Артамонов поздравил местных жителей, которые отметили 60-ю годовщину со дня вступления в брак.