Молодожены смогут подобрать свою локацию для регистрации брака в Подмосковье

Молодожены теперь смогут официально зарегистрировать брак на своей локации в Подмосковье, что позволит им проявить свою индивидуальность, помощь в этом им окажут специалисты ЗАГС-СЕРВИС. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Эксперт помогут подать заявление, а также помогут решить все вопросы, которые касаются торжественной регистрации заключения брака. Организовать торжество можно будет на свежем воздухе, у бассейна или водоема, в частном доме, в выбранном заведении и других местах, которые находятся в пределах региона. Узнать подробности можно по телефону: +7 (495) 532-95-84. Напомним, что в регионе также запущен портал «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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