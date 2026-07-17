Молодую россиянку отправили в колонию за спаивание подростков

Манский районный суд Красноярского края приговорил 19-летнюю жительницу деревни Малая Камарчага к четырем годам колонии общего режима. Девушка систематически спаивала несовершеннолетних — 13, 14 и 15 лет — и даже создала для них группу в мессенджере под названием «Собутыльники».

Осенью 2025 года девушка неоднократно приглашала к себе домой знакомых подростков, где они вместе распивали спиртное. Алкоголь она покупала сама, а встречи организовывала через мессенджер. Один из подростков до этого никогда не пробовал спиртное, но после первого раза стал приходить снова.

Родители забили тревогу, когда дети начали возвращаться домой в состоянии опьянения. Мать одного из мальчиков застала сына в доме девушки. На вопрос о происходящем та ответила: «Я предложила, а они не отказывались».

В суде девушка свою вину не признала, однако суд счел доказательства достаточными. Приговор — четыре года колонии общего режима за вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя.