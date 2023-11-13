Молодые активисты из Павловского Посада приняли участие в региональном чемпионате

Около 250 активистов российского движения детей и молодежи «Движение первых» стали участниками регионального чемпионата по оказанию первой помощи, который прошел в Щелкове. Оттачивали мастерство вместе с «коллегами» участники движения из Павловского Посада.

Для начала ребята отвечали на 10 теоретических вопросов. А затем приступили к спасению пострадавших. По сценарию, на детской площадке надо было помочь девочке, у которой жвачка попала в дыхательные пути. После этого предстояло выручить мужчину, которому стало плохо в парке.

Команды показывали, как надо оказывать первую помощь, психологическую поддержку до приезда скорой.

Также, участники чемпионата собирали и разбирали автомат, стреляли в лазерном тире, примеряли на себя боевой костюм пожарного.

В итоге первое место занял Пушкинский городской округ, на втором месте - Воскресенск, на третьем – Щелково. И пусть пока у ребят из Павловского Посада нет призовых мест, они получили бесценный опыт и теперь могут помогать тем, кто нуждается в поддержке.