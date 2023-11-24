«Молодые быстро расстанутся»: почему нельзя планировать свадьбу в день Феодора Студита 24 ноября

Православная церковь 24 ноября вспоминает преподобного Феодора Студита, который оставил многочисленные богословские сочинения, а также боролся против еретичества. В народе день называют Федор Мороз, потому что именно с 24 ноября землю сковывают настоящие зимние морозы.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено.

По ее словам, в этот день наши предки старались провести генеральную уборку, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь удачу в дом.

«В этот день, как и во все церковные праздники, стоит, прежде всего, задуматься о своей духовной жизни. Ни в коем случае не отказывайте никому в посильной помощи. Даже мелкое доброе дело обязательно вернется в стократном размере», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая порекомендовала выбросить всю посуду с отбитыми краями. Так, по ее мнению, можно привлечь достаток и благополучие в дом.

«На Федора Мороза не стоит планировать свадьбу, ведь по народным поверьям брак окажется несчастливым, и молодые быстро расстанутся. Также стоит держаться подальше от сплетников и любителей поболтать о пустом. Запрещено и ругаться», — добавила Мишина.

Ясновидящая посоветовала в этот холодный день собраться всей семьей за большим столом, приготовить любимые блюда, чтобы, невзирая на непогоду за окном, на сердце потеплело.

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