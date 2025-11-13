Молодые лидеры: активистка Шатуры вошла в руководство парламента Подмосковья

В Московской областной думе прошел форум, посвященный 15-летию системы молодежного парламентаризма Подмосковья. На мероприятии утвердили новый состав и руководство VIII созыва Молодежного парламента при Мособлдуме.

Заместителем председателя по работе с муниципалитетами избрана председатель шатурского молодежного парламента Ирина Трошина.

В новый состав вошли 54 участника — председатели муниципальных молодежных парламентов, представители общественных объединений и участники СВО. Молодые парламентарии уже приступили к работе.

С приветственным словом к участникам обратилась председатель комитета Мособлдумы Линара Самединова, отметив важность поддержки молодых лидеров и развития молодежных инициатив в регионе.

Также на форуме поблагодарили активных представителей молодежного движения. Среди отмеченных — шатурская активистка Евгения Чиркунова. получившая благодарственное письмо председателя Мособлдумы за вклад в развитие молодежной политики Подмосковья.