Молодые люди из Подмосковья могут принять участие в форуме «Территория смыслов»

Молодежь со всей страны, в том числе, из Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодежь. События при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В этом году его проведут в пятый раз, он состоится на площадке образовательного центра Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Девизом форума в этом сезоне стал «Делай больше, чем можешь!».

Форум будет состоять из восьми смен, первая начнется в конце июля. Так, будут доступны смены «Мыслить», «Убеждать», «Помогать», «Творить», «Служить», «Учить», «Открывать», «Действовать». Также предусмотрены онлайн-модуль и региональные форумы. Продуктом работы форума станут предложения молодых людей в программу развития страны до 2050 года. Отметим, что пройти регистрацию на форум можно здесь.