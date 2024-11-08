Молодые парламентарии рассказали о реализуемых инициативах в Шатуре

В Московской областной Думе состоялось IV заседание регионального молодежного парламента. На нем присутствовали почетные гости.

Среди присутствующих можно было заметить председателя комитета Мособлдумы Линару Самединову. Также на мероприятие пригласили заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова. Вместе с ними заседание открыл лидер Молодой Гвардии Антон Демидов.

Главным предметом обсуждения стали законотворческие инициативы, выдвинутые молодежью. Без внимания не остались вопросы поддержки участников специальной военной операции. К слову, два члена Молодежного парламента решили лично отправиться на фронт.

На IV заседании Молпарламента в Московской областной Думе выступила председатель Молодежного парламента Шатуры Евгения Чиркунова. Во время доклада она рассказала о вовлеченности молодых парламентариев в форумную кампанию 2024 года. Также Евгения Чиркунова обобщила промежуточные результаты работы.

Оказалось, что молодежь успела поучаствовать в свыше 50 форумах различных уровней. По ее словам, в ближайшие месяцы Московский областной молодежный парламент планирует провести однодневные форумы для обучения муниципальных молодежных парламентов. Планы по их дальнейшему развитию подчеркивают стремление к активному взаимодействию.

На заседании обсудили важные и актуальные вопросы, а также различные инициативы. Участие молодежи в законотворческой деятельности и поддержка участников СВО свидетельствует о высокой гражданской ответственности и патриотизме подрастающего поколения.