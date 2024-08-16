Молодые парламентарии Серпухова встретили детей из Курской области

В спортивную базу «Лесная опушка» приехали 40 ребят из многодетных семей региона. Их доставили из Подмосковья вместе с другими эвакуированными жителями.

Детей с теплотой встретили члены Молодежного парламента городского округа Серпухов. Ребята из Курска и области лично увидели чемпиона мира по боксу, депутата Совета депутатов Большого Серпухова Федора Чудинова. В Центре также присутствовала Екатерина Лещинская — она является руководителем общественного движения «Здоровое Отечество».

Молодые парламентарии разместили всех ребят в «Лесной опушке», обеспечив им комфортные условия пребывания (пятиразовое питание, занятия физкультурой и не только). К приезду детей организаторы подготовили программы психологической и спортивной реабилитации.

Прямо сейчас волонтеры активно помогают другим эвакуированным жителям региона и людям, оставшимся в Курской области. Одних привозят в пункты временного размещения, а другим отправляют партии гуманитарных грузов, собранных общими усилиями неравнодушных.