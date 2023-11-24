Молодые парламентарии в городском округе Коломна обсудили благоустройство

Заместители главы администрации Сергей Цаплинский и Кристина Майорова встретились с представителями молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Коломна. Речь шла о выполнении проектов благоустройства и развитии общественных пространств.

Сергей Цаплинский отметил, что в работе молодежного парламента участвуют люди разных возрастов: это и ученики школ, и работники ведущих предприятий городского округа Коломна. Они представляют большую группу людей, и важно, чтобы их мнение слышали и учитывали.

«За два часа пока длилась встреча, мы обсудили многие проекты, которые реализуются в сфере благоустройства в настоящее время и планируются в будущем. Были рады с коллегами выслушать предложения от нашей молодежи, обязательно возьмем все в работу», – подчеркнул замглавы муниципалитета.

На встрече обсудили идею доработать скейт-площадки в парке Мира и поставить в парке дополнительные аттракционы для разных возрастов. Как сообщил Сергей Цаплинский, в проект скейт-площадки изменения уже внесли, установку дополнительных элементов запланировали. Решается вопрос строительства в парке Мира памп-трека.

Также молодые парламентарии интересовались развитием микрорайонов Щурово и Колычево, в том числе, благоустройством парка 50-летия Октября.

Как рассказала Кристина Майорова, предложения жителей таких крупных районов собирают в единую базу для разработки концепции развития. Она напомнила, что в Щурово с жителями уже обсудили развитие парка «Дубовая роща», снос аварийных построек и обустройство тротуара.

«В Колычево помимо благоустройства парка 50-летия Октября прорабатывается вопрос о строительстве большого спортивного объекта за счет инвестиций», – добавила замглавы городского округа Коломна.

Такие встречи планируют проводить на регулярной основе.