Молодые рукопашники из ЯНАО завоевали медали на федеральном турнире

Стало известно, что молодые рукопашники из Лабытнанги, города в ЯНАО, привезли медали с федерального турнира по боевым искусствам. Это, несомненно, не могло не порадовать их тренеров.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», на Всероссийских юношеских играх боевых искусств спортсмены из Лабытнанги показали выдающиеся достижения. Турал Калмыков, Полина Богомолова и Савелий Касьянов продемонстрировали собственные навыки и стойкость, завоевав за это серебряные и бронзовые медали в своих весовых категориях.

Медалисты из Лабытнанги приезжали на турнир хорошо подготовленные благодаря тренировкам, проводимым на базе спортивной школы «Юность». Благодарность за успешное руководство командой заслуживают тренеры Иван Козак и Юрий Завадский, которые готовили спортсменов к соревнованиям.

Также стоит отметить важную роль судьи Артема Иванова. Он получил заслуженную благодарность за профессиональную работу.