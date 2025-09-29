Молодые таланты Луховиц создают художественные образы участников спецоперации

В Центре развития детского и юношеского творчества в Луховицах состоялось необычное мероприятие, организованное при совместной инициативе Ассоциации ветеранов СВО и местной администрации.

Проект под названием «Мой отец – Герой!» направлен на проявление почтения и поддержки военнослужащим, задействованным в ходе специальной военной операции, посредством художественного самовыражения.

Центральным элементом стал процесс создания детьми портретов своих отцов и близких родственников, принимающих участие в СВО. Помимо живописи, участникам были предложены разнообразные обучающие занятия:

- Мастер-класс по плетению камуфляжных сетей – уникальная возможность освоить это полезное умение под руководством профессионала.

- Изготовление поздравительных открыток – шанс выразить свою признательность и поддержать военнослужащих личным посланием.

В рамках мероприятия была организована выставка детских работ, представлена экспозиция военной техники и обустроена тематическая фотозона.

Завершением события стала презентация галереи портретов, отражающих гордость семей за своих защитников.

Этот проект акцентирует внимание на значимости психологической поддержки военнослужащих, демонстрирует сплоченность разных поколений и патриотизм юного поколения. Подобные инициативы способствуют формированию уважения и признательности к тем, кто защищает Отечество, и служат источником вдохновения для детей, показывая им примеры истинного героизма.