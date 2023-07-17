Молодые ученые из Химок заняли призовое место на соревновании Роскосмоса

Химкинские юные ученые из научно-производственного объединения имени Лавочкина заняли второе место в командном зачете на соревновании «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2023».

В чемпионате, проходившем в Северной столице с 7 по 14 июля, приняли участие представители более 30 организаций. Всего на соревновании выступили более 700 молодых инженеров, которые показали уровень своей подготовки и компетенции перед экспертами.

Открыли чемпионат члены российского экипажа МКС. А космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Корсаков стал ключевым спикером одной из дискуссий в рамках мероприятия. Перед конкурсом как для участников, так и экспертов провели особую образовательную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетили химкинское НПО имени Лавочкина. Тогда глава региона рассказал, что квоту для юных ученых и специалистов в рамках программы «Социальная ипотека» увеличат.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что за несколько лет льготу уже получили 36 жителей муниципалитета, в 2023 году этот список пополнят еще больше специалистов химкинских предприятий.

«В этом году получат еще 12 сотрудников НПО имени Лавочкина и НПО «Энергомаш». Все они победители специального конкурсного отбора», — подчеркнул глава Химок.

По социальной ипотеке им предстоит выплатить лишь проценты, а первый взнос и оставшуюся стоимость возместит правительство Подмосковья.