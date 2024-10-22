Молодые жители Шатуры помогли превратить вандальные надписи в арт-объекты

На месте запрещенных надписей в Шатуре появились милые рисунки. Устранить творчество вандалов и распространителей наркотической продукции помогли ребята из Комплексного молодежного центра округа.

Молодежь вооружилась красками и кисточками, отправившись в рамках общественно полезной акции на поиски запрещенных надписей и неприемлемых рисунков. Такое неприятное творчество обнаружили на проспекте Ильича прямо на фасаде сооружения, что портило облик здания и города. Ребята умело закрасили номера телефонов и другие надписи. После стену превратили в настоящий арт-объект: руку к этому приложил художник Александр Ежов.

Обновленная часть фасада заиграла новыми красками. Милые граффити стали радовать глаз жителей.

Отметим, акцию организовало региональное движение «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья. Мероприятие провели согласно плану работы Антинаркотической комиссии в Московской области на 2024 год.