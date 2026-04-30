Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили поучаствовать в интенсиве «Развитие моногородов»

Стартовала регистрация на интенсив «Развитие моногородов» от Росмолодежь.Предпринимай и госкорпорации «Росатом». Проект реализуется в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства нацпроекта «Кадры».

Очный этап пройдет с 19 по 23 августа в Мурманске, с выездом в Полярные Зори — один из атомных городов. Ключевое отличие интенсива — работа под конкретный запрос. Участники не просто учатся, а разрабатывают проекты для моногородов, где «Росатом» выступает не только организатором, но и потенциальным заказчиком.

Участники за две недели онлайн-подготовки и пять дней очной работы в Мурманске упакуют проект, протестируют гипотезы и защитят решения перед представителями корпорации и партнеров. Лучшие инициативы получат не только экспертную оценку, но и шанс на финансирование и дальнейшее сопровождение.

Программа интенсива разделена на два формата: «Действие» и «Погружение». Первый рассчитан на предпринимателей от 18 до 35 лет и включает полный цикл работы над проектом с последующим сопровождением. Формат «Погружение» — однодневный, подойдет тем, кто только присматривается к предпринимательству или хочет протестировать идею в реальной среде.

Подать заявку на участие в категории «Действие» можно на платформе молодежь-развивайся.рф до 10 июня. Регистрация на участие в категории «Погружение» будет открыта дополнительно.