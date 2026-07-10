Молодым россиянам назвали самые прибыльные и ходовые профессии на Севере

Нефтегазовое направление уверенно лидирует в предпочтениях поступающих в колледжи ЯНАО, сообщил замдиректора департамента образования Марат Ныкышов в пресс-центре «Север-Пресса». На втором месте по популярности — здравоохранение, замыкает тройку сфера сервиса, туризма и ЖКХ. В этом году все региональные колледжи досрочно подключатся к федеральному проекту «Профессионалитет», а бюджетных мест предусмотрено почти 3 тысячи.

Марат Ныкышов раскрыл рейтинг востребованности специальностей среди абитуриентов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа». Бессменный лидер — разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Следом идут медицинские профессии, а третью строчку делят туризм, гостеприимство и обслуживание жилого фонда. Замыкает пятерку педагогическое образование.

На Ямале уже третий год ведется набор на направление «Туризм и гостеприимство» — первый выпуск состоялся в феврале. В подготовке преподавателей помогает петербургский Колледж туризма и прикладных технологий, а на базе Ямальского многопрофильного колледжа регулярно проходят чемпионаты по гостеприимству. В этом году округ запускает второй кластер «Профессионалитета» — по сервису топливно-энергетического комплекса и нефтегазовым дисциплинам, ядром которого станет Новоуренгойский многопрофильный колледж.

К 1 сентября все колледжи региона войдут в федеральный проект, хотя изначально этот рубеж планировали взять только к 2030 году. Приемная кампания уже набрала обороты: абитуриенты подали около 2831 заявления. Самая высокая активность — у Новоуренгойского многопрофильного колледжа (810 заявок) и Ямальского многопрофильного (более 800), в Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий — свыше 450. Однако число заявлений не равно числу поступающих, поскольку один абитуриент может претендовать сразу на две-три специальности.

Всего предусмотрено 2937 бюджетных мест. После 10 августа приемные комиссии оценят конкурс по каждому профилю и начнут индивидуальную работу с поступающими. Тем, кто не проходит на выбранную программу, предложат смежные направления. С сентября в регионе заработает новый кластер «ТЭК и сервисы ТЭК», который объединит семь колледжей, 23 специальности и три укрупненных профиля — нефтегазовый, автотранспортный и сварочный.