Молодым ученым из городского округа Химки вручат сертификаты на соципотеку

В городском округе Химки 12 специалистов оборонно-промышленного комплекса получат сертификаты на покупку жилья по программе губернатора Московской области «Социальная ипотека».

Победителями конкурсного отбора стали сотрудники НПО имени Лавочкина и «Энергомаш». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

Всего в этом году соципотеку предоставят 28 молодым ученым и 29 уникальным специалистам из Подмосковья. Они работают в сфере науки и промышленности. Об этом напомнила Заместитель Председателя Правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Таким образом, общее число получателей льготного жилья по программе «Социальная ипотека» среди указанных категорий с момента старта программы в 2016 году вырастет до 706 человек», – уточнила Екатерина Зиновьева.

Также в дополнительный список, которые могут в дальнейшем быть включены в основной, вошел один сотрудник НПО Им. Лавочкина и четыре представителя НПО Энергомаш в городском округе Химки.

Всего в этом году будет вручено 296 свидетельств на соципотеку. Их получит 161 медик, 73 педагога, 57 молодых ученых и уникальных специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также 5 тренеров. Вручение запланировали на август, оно должно пройти в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Подмосковья «Жилище».

Напомним, ранее на НПО имени Лавочкина побывали губернатор Андрей Воробьев и премьер-министр России Михаил Мишустин. Во время визита сотрудники попросили расширить критерии для предоставления соципотеки.

Как заявил премьер-министр, по поручению президента льготная ипотека продлена до 1 июля 2024 года.

«Я абсолютно уверен, что Андрей Юрьевич Воробьев решит вопрос для НПО им. Лавочкина. Она востребована и популярна, мне кажется можно системно рассмотреть эти возможности», - отметил Михаил Мишустин.

Областная программа «Социальная ипотека» помогает подержать представителей наиболее востребованных специальностей. Регион оплачивает полную стоимость приобретенного жилья, сам специалист платит только проценты по кредиту.