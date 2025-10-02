Молодым учителям пообещали 450 тысяч рублей от государства

Фото: [ Учебный класс в новой начальной школе гимназии №7 им. Д.П. Яковлева в Красногорске/Медиасток.рф ]

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), выступила с законодательной инициативой о введении на федеральном уровне единой системы «подъемных» выплат для начинающих педагогов. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости.

Согласно предложению, выпускники педагогических вузов и колледжей, впервые трудоустроившиеся в образовательные учреждения, смогут претендовать на существенную финансовую поддержку. Выплаты предлагается установить в поэтапно возрастающем размере: 100 тыс. рублей в первый год работы, 150 тыс. — во второй и 200 тыс. рублей — в третий.

Ключевым условием программы является обязательство молодого специалиста проработать в школе не менее трех лет. Для обеспечения целевого использования средств инициатива предусматривает механизм полного возврата неотработанной суммы выплаты в случае досрочного расторжения трудового договора.

Как отмечается в документе, подобная мера не только поможет выпускникам решить первоочередные финансовые вопросы, такие как аренда жилья, ремонт или транспортные расходы, но и позволит нивелировать существующее региональное неравенство в поддержке педагогических кадров, установив единый федеральный стандарт.

