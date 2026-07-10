Фармацевт Линкольн Кардосо в беседе с изданием Terra перечислил шесть опасных сочетаний продуктов и лекарств. По его словам, молочные продукты ухудшают всасывание антибиотиков, поэтому между их приемом нужно выдерживать интервал.

Кофе не стоит пить вместе со стимулирующими и противотревожными препаратами. Темно-зеленые овощи плохо взаимодействуют с антикоагулянтами, а грейпфрутовый сок — с лекарствами для снижения давления и холестерина. Жирная пища, как и алкоголь, по словам специалиста, вообще несовместимы с медикаментами.