Молотком по голове отца: почему пенсионер выжил и кто его спас на Чертановской улице

Столичный суд арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на убийство собственного отца. Конфликт вспыхнул 18 июля 2026 года в квартире на Чертановской улице. О подробностях дела сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

По данным следствия, 43-летний фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он нанес 68-летнему родственнику не менее двух ударов молотком по голове. Жизнь пенсионеру спасла жена — она остановила нападение и вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

Следователи Чертановского межрайонного отдела задержали подозреваемого, провели необходимые следственные действия и предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство. По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.