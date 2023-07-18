«Молотов пытался сжечь Ленина»: турист предпринял очередную попытку спалить Мавзолей

Вчера вечером турист Константин Старчуков попытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве, сообщает 112. Известно, что это не первая попытка мужчины предать огню тело вождя мирового пролетариата.

Константин имел при себе бутылку с горючим, а во время задержания оказывал активное сопротивление сотрудникам правопорядка и, как писали СМИ, находился в неадекватном состоянии. Эта попытка поджечь мавзолей была приурочена ко дню рождения нарушителя: мужчина специально приехал из родной Читы, чтобы закончить начатое ранее.

В мае этого года мужчина впервые прибыл на главную площадь страны с двумя бутылками бензина. Он странно себя вел, приставал к прохожим и был задержан. Однако в отделении ему стало плохо и мужчину пришлось отпустить из-за проблем с психикой.

«Вождя революции лучше не трогать. От греха подальше»; «Молотов пытался сжечь Ленина. Иронично»; «Интересно, можно ли это считать за порчу окружающей среды? Ведь Ленин — гриб»; «Бро, надо тренироваться дома. Получается пока очень плохо», — посмеялись в комментариях россияне.

Ранее стало известно, применялась ли магия в бальзамировании вождя пролетариата.