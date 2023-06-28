Выяснилось, применяли ли магию в бальзамировании вождя пролетариата

«Хотя если ничего не поддерживать, а использовать только ту самую химию, уверяю вас, сотни лет эта бальзамация не продержится. Она, конечно, произведена на высоком уровне, были привлечены научные академические силы. В данном случае никакой эзотерики нет, здесь в чистом виде наука», — добавила Абравитова.