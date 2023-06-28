Выяснилось, применяли ли магию в бальзамировании вождя пролетариата
Эзотерик Абравитова рассказала, благодаря чему так долго сохраняется тело Ленина
Фото: [Илья Наймушин/©РИА Новости]
По сей день в Сети продолжаются споры насчет того, стоит ли хоронить вождя мирового пролетариата. Тем временем, некоторые люди предполагают, что в столь длительном сохранении тела Владимира Ленина замешана магическая сила.
Эзотерик Марианна Абравитова раскрыла секрет. Она заявила, что на самом деле срок бальзамирования великого революционера вовсе не длительный.
«Давайте вспомним древних мумий. Например, мумий Древнего Египта. Кстати говоря, бальзамирование было распространено не только в Египте. На территории нашей планеты есть и другие места, где оно применялось», – рассказала собеседница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Таролог отметила, что существуют технологии бальзамирования, отработанные тысячелетиями.
«На самом деле, та сотня лет, которую лежит забальзамированным Ленин – это ничто по сравнению с тысячелетиями, которые лежат египетские мумии. С ними ничего не произошло. Для сохранности тела Ленина использовалась не только химия, играют роль и специальные температурные условия в Мавзолее», — пояснила эксперт.
Если продолжать поддерживать необходимые условия, подчеркнула собеседница, тело Владимира Ленина может оставаться в таком состоянии бесконечно.
«Хотя если ничего не поддерживать, а использовать только ту самую химию, уверяю вас, сотни лет эта бальзамация не продержится. Она, конечно, произведена на высоком уровне, были привлечены научные академические силы. В данном случае никакой эзотерики нет, здесь в чистом виде наука», — добавила Абравитова.
Ранее таролог предрекла третью мировую войну в случае захоронения вождя пролетариата.