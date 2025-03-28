Момент крушения легкомоторного самолета на авиашоу в Австралии попал на видео

В пятницу, 28 марта, во время проведения Австралийского международного авиашоу «Авалон» произошло крушение легкого самолета. Пилот получил серьезные травмы, сообщает австралийский телеканал ABC, ссылаясь на заявление полиции.

Согласно информации, полученной от телеканала, пилотируемый 50-летним мужчиной легкий самолет модели Pitts Special выполнял фигуру высшего пилотажа «петля», но пилот не смог удержать управление, и воздушное судно рухнуло на взлётно-посадочную полосу.

Согласно информации, полученной от полиции, самолёт совершил аварийную посадку вдали от зрителей, в результате чего никто из них не пострадал. Пилот был госпитализирован. Его состояние оценивается медиками, как тяжелое.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT публикует кадры падения самолета. Видно, что крылатая машина разбилась об землю в каких-то считанных метрах от зрителей.