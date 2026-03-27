Монах сбежал из храма, когда любовница показала фото УЗИ

В провинции Мукдахан разгорелся скандал с участием буддийского монаха. Священнослужитель, давший обет безбрачия, не только завел любовницу, но и попытался принудить ее к прерыванию беременности. Об этом сообщает The Thaiger.

Все началось с публикации в соцсетях: женщина рассказала о жестоком обращении со стороны избранника. Она выложила совместные фото, где они держатся за руки, а также снимок УЗИ, подтверждающий беременность. По словам девушки, узнав о ее положении, монах изменил свое отношение и начал настаивать на аборте.

Пост быстро распространился в сети. Местные жители опознали на фото 39-летнего Анупона из храма в районе Кхамча-и по характерным татуировкам на руках.

Прибывшие журналисты застали мужчину в храме. Он заявил, что после посвящения в сан никогда не имел дел с женщинами, и назвал происходящее шоком, хотя и допустил внешнее сходство с человеком на снимках. Монах пообещал обратиться в полицию.

Однако вскоре выяснилось, что Анупон покинул монастырь, сложив сан. От дальнейших комментариев он отказался, как и его бывшие собратья. Столь поспешный уход убедил пользователей в правдивости слов пострадавшей.

Ранее Роза Сябитова рассказала о скандале в храме Таиланда.