Мониторинг почти десяти тысяч объектов областной недвижимости провели в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала этого года в Подмосковье провели обследования более восьми тысяч объектов недвижимости, которые находятся в областной собственности, сообщили в областном Минимуществе. Свыше 800 из них не используются.
«Детальный анализ показал, что некоторое имущество необходимо привести в порядок, сделать ремонт, есть объекты, которые подлежат сносу, а также те, которые возможно реализовать и тем самым вовлечь в хозоборот», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
Она уточнила, что самообследование имущества, которое находится в областной казне, начали проводить по поручению губернатора Андрея Воробьева. По словам министра, с 2023 года каждое министерство областного Правительства может разработать свое внутреннее Положение по мониторингу неиспользуемого движимого и недвижимого имущества, находящегося в пользовании подведомственных госучреждений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.