Мониторинг водных объектов проводится в Талдомском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В Талдомском городском округе выполняют поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и проводят обследования территорий водных объектов.
Так представители администрации муниципалитета могут предупредить чрезвычайные ситуации, связанные с половодьем и паводком.
В обходе также принимали участие и государственные инспекторы Северного отделения Центра ГИМС МЧС по Московской области. Также в рамках выездных проверок прошли и встречи, на которых обсудили функционирование гидротехнических сооружений.
Особенно в процессе обхода выявляли факторы, которые могут повлечь ряд проблем: заторы, повышение уровня воды и подтоплению близлежащих населенных пунктов. После встречи ее участники обсудили необходимые меры для противодействия этим проблемам. Также мониторинг водных объектов на территории подмосковного Талдомского городского округа будет продолжаться.