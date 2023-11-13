Мониторинг водных объектов проводится в Талдомском округе

Так представители администрации муниципалитета могут предупредить чрезвычайные ситуации, связанные с половодьем и паводком.

В обходе также принимали участие и государственные инспекторы Северного отделения Центра ГИМС МЧС по Московской области. Также в рамках выездных проверок прошли и встречи, на которых обсудили функционирование гидротехнических сооружений.

Особенно в процессе обхода выявляли факторы, которые могут повлечь ряд проблем: заторы, повышение уровня воды и подтоплению близлежащих населенных пунктов. После встречи ее участники обсудили необходимые меры для противодействия этим проблемам. Также мониторинг водных объектов на территории подмосковного Талдомского городского округа будет продолжаться.