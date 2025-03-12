Монолитные работы по возведению детского сада на 240 мест в Щелкове завершены

В городском округе Щелково на улице Неделина продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 240 мест.

В настоящее время на объекте в полном объеме завершены монолитные работы. Специалисты выполняют внутренние работы. Они занимаются монтажом инженерных систем, а также устройством каменной кладки стен и кровли.

Дошкольное образовательное учреждение появится в микрорайоне Щелково-7. Площадь готового объекта составит более 3,5 тыс. кв. м. В здании детского сада разместится современный медицинский пункт, пищеблок полного технологического цикла и кабинет развивающих занятий. Специалисты оборудуют два многофункциональных зала для занятий физической культурой и музыкой. При помощи трансформируемых перегородок помещения будут удобно зонированы.

Строительные работы выполняют в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая строительная готовность составляет 35%. Планируется, что детский сад откроет двери для ребят и воспитателей до конца 2025 года.