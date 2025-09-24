Монолитные работы завершаются в новой многопрофильной больнице в Ольгино в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов проверил ход строительства многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Во время посещения особое внимание было уделено качеству отделочных работ.

На примере некоторых демонстрационных участков была представлена отделка, которая в дальнейшем будет применена на всей внутренней территории больницы. В рамках осмотра депутат Мособлдумы ознакомился с образцом типовой палаты, приемного отделения, процедурного помещения, холла.

«Мы ознакомились с образцами отделочных материалов и интерьерными решениями, предназначенными для применения в масштабах всей больницы. Конечно, это вызвало восторг, потому что некоторые решения были очень интересными», - сказал Тарас Ефимов.

Кровельные работы по первому и второму блоку полностью завершены. В ближайшее время специалисты завершат монолитные работы.

«Начался этап инженерии и черновых внутренних отделочных работ, включающий устройство стяжек и монтаж перегородок. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком», - отметил руководитель строительного проекта Игорь Веселов.

Строительство многопрофильной больницы началось в марте 2024 года в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Больница рассчитана на 1123 койки. Для пациентов будут доступны консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, региональный сосудистый центр.