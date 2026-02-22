Монстр глубин медуза с щупальцами в 10 метров впервые попала на видео

Международная экспедиция обнаружила в Атлантике крупнейший глубоководный коралловый массив, сопоставимый по площади с Ватиканом. Ученые зафиксировали около 30 неизвестных ранее организмов и гигантскую медузу с десятиметровыми щупальцами, пишет Волна.

Исследователи из Аргентины совершили масштабное открытие в водах Атлантического океана. У побережья страны обнаружен огромный глубоководный риф, сформированный твердым кораллом Bathelia candida. Кадры, полученные с дистанционного аппарата, показали, что подводная экосистема оказалась намного богаче и сложнее, чем предполагалось ранее.

Руководитель миссии Мария Эмилия Браво из Университета Буэнос-Айреса сообщила, что коралловые сады занимают территорию, значительно превосходящую ожидания. На одном из участков площадь рифа достигает как минимум 0,15 квадратных миль, что сравнимо с размерами государства Ватикан. Плотные скелеты кораллов служат убежищем для множества существ, спасающихся от мощных течений. Однако ученые предупреждают, что подобные экосистемы крайне уязвимы и восстанавливаются очень медленно, особенно после повреждений рыболовными снастями.

В ходе экспедиции исследователи продвинулись на юг и обнаружили похожие рифовые зоны в 600 километрах от уже известных локаций. Особый интерес вызвали холодные источники, из которых со дна выходят метан и другие соединения. Эти вещества служат пищей для микробов, которыми, в свою очередь, питаются моллюски и трубчатые черви.

На глубине около четырех километров камеры впервые зафиксировали в этих водах тушу мертвого кита, ставшую настоящим оазисом для глубоководных обитателей. Среди самых впечатляющих находок оказалась гигантская призрачная медуза, чьи ротовые щупальца достигают десяти метров в длину. В отличие от сородичей, она не жалит добычу, а ловит ее с помощью отростков. Всего ученые насчитали около 30 видов животных, ранее не известных науке.

Даже в удаленных районах исследователи наткнулись на следы человеческой деятельности. На дне покоятся пластиковые сети и мешки, которые практически не разлагаются в холодной воде. Собранные образцы грунта, кораллов и воды помогут понять механизмы перемещения питательных веществ между рифами.