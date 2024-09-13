Монтаж балок третьего моста на подъезде от лицея имени Долгих к трассе М9 стартовал в Истре

В городском округе Истра рабочие приступили к монтажу балок третьего моста на подъезде от лицея имени Долгих в Павловской Слободе к трассе М9 «Балтия». В конце этого года планируется открытие рабочего движения.

«Длина второго этапа трассы — около трех километров — это не только строительство дороги, но и опорные стены, а также три моста, один из которых уникальный — на вираже и имеет протяженность 300 метров», — отметил Андрей Зотимов, руководитель проекта строительной компании АО «Стройком».

В настоящее время на строительной площадке работают монтажники, устанавливают плиты под опоры стотонного крана, скоро начнется установка балок, армирование, монолит швов, и так каждый пролет моста. Плотники-бетонщики возводят опорные стены, необходимые для устойчивости дорожного полотна, сваривают и собирают конструкции из металлических прутьев для последующей заливки бетона. На всех участках кипит работа.

Примечательно, что родители учащихся лицея считают, что эта дорога значительно сократит время пути от дома к знаниям, а жители Павловской Слободы считают, что это также разгрузит транспортные потоки в селе.

Завершение всех строительных работ запланировано на сентябрь 2025 года. Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет средств регионального бюджета.