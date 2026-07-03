Море дрогнуло у Фиолента: что известно о землетрясении магнитудой 3,0 под Севастополем

В акватории Черного моря недалеко от Севастополя зарегистрировали сейсмическое событие. Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила РИА Новости , что землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 15 километрах от мыса Фиолент.

По ее словам, толчки зафиксировали в 16:51 по московскому времени, энергетический класс составил 9,2. Информации о пострадавших и каких-либо разрушениях сейсмолог не приводила.