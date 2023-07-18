«Море едет к тебе»: Москва ушла под воду из-за сильных ливней

При этом в городе и сейчас продолжается сильный ливень со шквалистым ветром и раскатами грома. И хотя ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы находятся в режиме повышенной готовности, деревья уже начали падать на автомобили, сообщают СМИ.

По данным синоптиков, гроза и град будут мучать москвичей до конца дня, а ночью ожидается похолодание.

«По сравнению с Ростовом, в Москве не все так плохо. У нас весь город при таком ливне действительно плывет»; «А в Очаково-Матвеевском кладут асфальт»; «На Западе Москвы, кстати, ни капли не упало», — заметили россияне в Сети.

Некоторые люди на этом фоне даже решили пошутить о несбывшихся отпусках.

«Когда ты не едешь на море, море едет к тебе», — посмеялась Полина Б.

Ранее сообщалось, что Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в связи с ухудшением погоды.