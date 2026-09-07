Море, грязи и доступные путевки: как в СССР отдыхали жители Херсонской области и почему так больше не умеют

ТРК «Таврия» опубликовала обзор развития курортной инфраструктуры Херсонской области в советские годы. В 1960–1980-х регион стал массовым центром оздоровления, а отдых был встроен в государственную систему здравоохранения.

Скадовск специализировался на детском оздоровлении. Первые санаторий, пансионат и курортная поликлиника появились здесь еще в 1931 году. К 1966-му город ежегодно принимал около 50 тыс. человек, а к середине 1970-х в районе работали 59 сезонных учреждений. В западной части города действовал пионерский городок с лагерями имени Юрия Гагарина и «Дельфин».

Поселок Лазурное в тот же период стал крупным туристическим узлом: инфраструктура включала 12 пансионатов, 10 пионерских лагерей и турбазу «Черномор». Ежегодный поток отдыхающих достигал 70 тыс. человек.

На Азовском побережье ключевой зоной стала Арабатская Стрелка. В 1977 году территория официально получила статус лечебного курорта. Геническая Горка и окрестности развивались за счет ведомственных баз отдыха, ориентированных на использование минеральных источников и лечебных грязей.

По мнению авторов материала, главным отличием советских курортов этого региона было сочетание массовости, доступных путевок и оздоровительной направленности. Путевки распределялись через профсоюзы и предприятия, а сами курорты работали как часть государственной системы. Это обеспечивало высокую загрузку объектов и позволяло рабочим из крупных промышленных центров отдыхать у моря.