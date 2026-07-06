Море теплеет, соли меньше, бактерия ближе: Европа получила предупреждение о «плотоядной» инфекции

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил о растущей угрозе «плотоядной» бактерии Vibrio vulnificus. Как сообщает издание Metro , микроорганизм способен провоцировать некротический фасциит — стремительное отмирание тканей, при котором для спасения пациента может потребоваться ампутация конечностей. При попадании в кровоток инфекция вызывает сепсис.

Наибольшую опасность бактерия представляет в устьях рек и лагунах, где теплая вода сочетается с пониженной соленостью. Прежде высокая соленость Средиземного моря сдерживала распространение Vibrio vulnificus, однако, по данным специалистов, вода теплеет, а содержание соли начало падать, и ситуация может измениться.