Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет

В ролике слышны громкие взрывы. Исполнитель, комментируя ситуацию, говорит лишь одно слово: «нормально».

В каком городе записано видео, Моргенштерн не говорит.

До этого рэпер на своей странице в соцсети признался, что в течение пяти месяцев находился в реабилитационной клинике. В результате ему удалось не просто избавиться от алкогольной зависимости, а полностью восстановиться.

Ранее юрист оценил вероятность снятия статуса иноагента с Моргенштерна.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.