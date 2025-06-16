Моргенштерн спрятался в израильском бункере от иранских ракет
Моргенштерн спрятался в бункере из-за ударов Ирана по территории Израиля
Фото: [соцсети]
Алишер Моргенштерн* вынужден прятаться от ударов иранских ракет в израильском бункере.
Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.
В ролике слышны громкие взрывы. Исполнитель, комментируя ситуацию, говорит лишь одно слово: «нормально».
В каком городе записано видео, Моргенштерн не говорит.
До этого рэпер на своей странице в соцсети признался, что в течение пяти месяцев находился в реабилитационной клинике. В результате ему удалось не просто избавиться от алкогольной зависимости, а полностью восстановиться.
Ранее юрист оценил вероятность снятия статуса иноагента с Моргенштерна.
* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.