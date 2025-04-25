Юрист оценил вероятность снятия статуса иноагента с Моргенштерна

Заслуженный юрист России Иван Соловьев усомнился в беседе с RT, что с рэпера Алишер Моргенштерна*, проживающего за границей, снимут статус иностранного агента.

«Зов народа» на днях обратился к главе СК Александру Бастрыкину, а также Минюсту РФ. Общественники попросили убрать статус иноагента с Моргенштерна. Объяснили это тем, что рэпер стал делать положительные шаги, говорить о России хорошее, к тому же, попал в трудную жизненную ситуацию и прошел лечение в рехабе.

Однако юрист Соловьев отметил, что перечисленное общественниками не может быть основанием для снятия статуса иноагента. Во-первых, потому что рэпер не искуплял вину. Как считает эксперт, нужно как минимум вернутся в РФ, съездить на Донбасс с концертом, поучаствовать в жизни родины.

Во-вторых, юрист напомнил, что все положения об иноагентах четко прописаны в законах.

«Перестал человек получать иностранное финансирование, перестал находиться под иностранным влиянием? Этот статус не смешной. Это не для того, чтобы сегодня включили (в перечень иноагентов. — RT), а завтра исключили по требованию общественников», — заключил юрист.

Напомним, что на имущество Алишера Моргенштерна* наложили арест в Москве. Сам он продолжает жить в ОАЭ, а также анонсировал тур по разным странам.

Ранее общественники объяснили, почему с беглого рэпера нужно снять статус.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.