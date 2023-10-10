«Моргнуть не успеете, как вернусь»: российский солдат женился на украинке и спас ее от ВСУ

Трогательная история любви произошла на фронте. Как говорил боец своей избраннице: «О нас кино снимать можно!» Российский солдат Станислав Брума нашел свою судьбу в Кременной, когда просто пошел в магазин. Продавщица-украинка похитила его сердце.

Станислав родился в Кирове, но долгое время жил и работал в Инте. После начала спецоперации он не смог сидеть, сложа руки, и пошел добровольцем в армию. Был блестящим пулеметчиком и об амурах не помышлял.

«Это был человек необъятной души. Мог потратить всю зарплату на нужды ребят: на окопные свечи или запчасти для транспорта. Раздавал продукты местному населению на освобожденных территориях. А меня он полюбил, как дочь, еще до личного знакомства. Такое у него сердце — большое и любящее!» — отмечает дочь той самой продавщицы Анастасия.

И для Насти русский солдат сразу стал любимым и родным, а главное — примером настоящего мужчины. Наша собеседница вспоминает историю, когда под Кременной после того, как наши ребята отбили врага, Стас под обстрелом вынес на себе раненого товарища.

«А однажды под Бахмутом он снял с себя каску и отдал другу, видя, что тот волнуется из-за своей «кастрюли» на голове. Отдал и сказал: «Держи, она фартовая!» И очень много историй, как, не имея численного превосходства, Стас с боевыми товарищами удерживали очень важные позиции», — перечисляет девушка.

Но самое удивительное произошло тогда, когда никто не ждал. На фронте, там, где ежедневно разрываются снаряды и люди ежесекундно рискуют своими жизнями, боец встретил свою настоящую любовь. Познакомились Стас и Кристина в январе 2023 года в Кременной, где женщина работала продавцом. Отношения закрутились быстро.

При первой же возможности солдат вывез семью на спокойные территории и создал все условия для безопасной и счастливой семейной жизни. А через пару дней после венчания снова вернулся на передовую.

«Все же не мог он оставаться в стороне, и память об ушедших товарищах не давала ему права остаться в стороне. 18 августа 2023 года он в последний раз позвонил домой и, как оказалось позже, в этот же вечер его не стало. Одни из последних слов семье были: «Моргнуть не успеете, как вернусь», — вздыхает Анастасия.

Станислав погиб в результате артобстрела в Соледаре. Ему было всего 32 года.

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