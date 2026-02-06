Мороз сковал соль: во дворах Петербурга появились загадочные белые горы

Необычная картина привлекла внимание жителей Калининского района Санкт-Петербурга в середине дня 6 февраля. Во дворах домов №79 корпус 1 и №79 корпус 3 по Гражданскому проспекту выросли целые горы дорожной соли, плотно уложенной вдоль проездов, пишет « Фонтанка ».

Местные жители, обнаружившие эти странные «залежи» реагента прямо у своих подъездов, выразили недоумение. В администрации Калининского района оперативно прокомментировали ситуацию, назвав произошедшее рабочим моментом, связанным со сложными погодными условиями.

Причина — в аномальном морозе

Как пояснили в пресс-службе районной администрации, для хранения противогололёдных материалов на местах действительно существуют специальные контейнеры. Однако в данном случае возникли непредвиденные трудности. Участок заказал соль для последующего распределения по бакам, но в условиях температуры около -20°C доставленная куча смерзлась в монолит. Оперативно разбить и распределить её не удалось.

Часть реагента смогли забрать сразу, а оставшуюся смерзшуюся массу пообещали вывезти утром следующего дня. Таким образом, внушительные соляные холмы во дворах — это временное явление, вызванное сочетанием плановой закупки материалов и резкого похолодания.