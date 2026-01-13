«Это же кОтолик»: в Балашихе набожный кот с крестом на шее стал скандальным мемом

Забавное видео с местным котом, на шее у которого вместо ошейника красуется нательный крест, стало поводом для смеха и одновременно для публичной дискуссии об уважении к религиозным символам. Религиовед Марина Гринвальд в комментарии для REGIONS обозначила правовой и этический контекст подобных действий.

Жительница Балашихи в обычную прогулку с собакой встретила серого, предположительно, шотландского кота с настоящим металлическим крестом на шее. Пушистый был шокирован появлением незваных гостей и забился под лавочку у пристройки частного дома. Ситуация насмешила автора видео и ряд пользователей, которые наткнулись на ролик уже в местном сообществе.

«Я аж сама испугалась! Спаси и сохрани. Да, кот?» — говорит автор видео.

Одни пользователи восприняли видео как безобидную и забавную ситуацию, другие усмотрели в этом неуважение.

По мнению эксперта Гринвальд, надевание на животное предмета, имеющего для миллионов людей глубокий сакральный смысл, может расцениваться как оскорбление чувств верующих. В качестве аналогии специалист привела практику захоронения питомцев с использованием христианской символики и ритуалов.

«Подобные поступки могут быть расценены, как оскорбление чувств верующих. К ним также можно отнести, к примеру, захоронения животных под крестами и с соблюдением церковных обрядов», — рассказала Гринвальд.

Скандал вокруг балашихинского кота высветил две стороны, но все-таки ролик стал скорее шуткой, чем поводом для серьезных обид.

