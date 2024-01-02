Морозы до минус 20 градусов ожидаются сегодня в Московском регионе

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная и морозная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пятнадцати до двадцати градусов мороза, в Москве — от шестнадцати до восемнадцати градусов мороза.

Осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни погода в Московской области будет аномально холодной.