Морозы отступают: синоптики прогнозируют аномальное потепление в Бурятии

Во вторник, 10 февраля, снег пройдёт по северной половине региона, на юге осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -20...-25 °C, местами до -30...-35 °C. Днём будет от -10 до -15 °C, а в некоторых районах потеплеет до -3...-8 °C. В среду, 11 февраля, осадки продолжатся. Дневная температура на юге Прибайкалья, юго-западе и юге республики составит -1...-6 °C, что существенно выше климатической нормы для середины февраля. В четверг, 12 февраля, по всей территории ожидается снег, который на Байкале и севере будет умеренным. Ночью похолодает до -16...-21 °C, днём в ряде районов будет всего -1...-6 °C. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами, возможна позёмка. Таким образом, жителей Бурятии ждёт волна аномального для этого времени года потепления, которая на несколько дней ослабит крепкие сибирские морозы.