Морозы ударят по Подмосковью: синоптики рассказали о капризах погоды 9 марта

Фото: [ Иней на рябине в морозный день зимы/Медиасток.рф ]

Жителей Московского региона ждет резкое похолодание в ближайшие часы. По данным Гидрометцентра РФ, ночью 9 марта столбики термометров в отдельных районах области могут опуститься до минус 18 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогностические данные метеослужбы.

По словам синоптиков, в ночные часы при облачной погоде и небольшом снеге температура воздуха в столице опустится до минус 5-7 градусов. В области ожидается от минус 2 до минус 7 градусов, однако на востоке Подмосковья столбики термометров могут рухнуть до минус 18.

Однако днем характер погоды изменится. Синоптики обещают облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Воздух в столице прогреется до плюс 2-4 градусов, в области ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Самым холодным днем окажется восток Подмосковья — там температура будет колебаться от минус 5 до нуля. Ветер сменит направление с юго-восточного на западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах. Убирать куртки и переобувать машины пока жителям Московского региона не придется.

Ранее синоптики предупредили о скользких трассах на дорогах Москвы и Подмосковья 8 марта.