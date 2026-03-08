Синоптики предупредили о скользких трассах на дорогах Москвы и Подмосковья 8 марта

Фото: [ Очистка крыши многоквартирного дома на улице Чайковского в Лобне от сосулек/Медиасток.рф ]

В воскресенье, 8 марта, в Московском регионе ожидается облачная погода с местными осадками — дождем и мокрым снегом. На дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики Гидрометцентра России.