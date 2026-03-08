Синоптики предупредили о скользких трассах на дорогах Москвы и Подмосковья 8 марта
Гидрометцентр: дождь и мокрый снег пройдут в Московском регионе 8 марта
Фото: [Очистка крыши многоквартирного дома на улице Чайковского в Лобне от сосулек/Медиасток.рф]
В воскресенье, 8 марта, в Московском регионе ожидается облачная погода с местными осадками — дождем и мокрым снегом. На дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики Гидрометцентра России.
В Москве днем температура воздуха составит +1…+3 градуса, ночью похолодает до –5.
В Подмосковье днем ожидается –1…+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –6.
Ветер северного направления будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление составит 754–757 мм рт. ст.
