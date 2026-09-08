Организм человека может подавать сигналы об ускоренном старении задолго до появления морщин или седины. Профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев рассказал, на какие изменения в повседневной жизни стоит обратить внимание в первую очередь. Об этом пишет REGIONS .

Критические точки и прокси-болезни

У людей младше 60 лет специалисты говорят о преждевременном старении — состоянии, когда биохимические и физиологические процессы возрастной нормы запускаются раньше времени из-за оксидативного стресса и хронического воспаления.

Геронтологи выделяют две ключевые точки риска:

45–50 лет: На фоне гормональной перестройки возрастает риск «прокси-болезней» (артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет 2-го типа, остеоартрит, ожирение).

65–75 лет: Повышается вероятность старческой астении, саркопении и деменции.

Главные незаметные сигналы старения

Тревожные изменения проявляются не в медицинских диагнозах, а в функциональных доменах человека:

Снижение физической активности: Внезапный и немотивированный отказ от привычных нагрузок (спорт, дача, прогулки).

Потеря интереса к жизни: Ограничение привычных увлечений, эмоциональное уплощение при внешне сохранной социальной жизни.

Когнитивные сдвиги: Проблемы с памятью, сложности с воспроизведением привычной информации, нетипичные резкие изменения характера (например, проявление немотивированной агрессии).

Органы чувств: Постепенное снижение слуха или зрения, которое ошибочно списывают на обычный возраст.

Изменения привычек и веса: Безпричинная смена вкусовых предпочтений, обеднение рациона или немотивированный набор массы тела при прежнем образе жизни.

«Математика здоровья» для профилактики

Для своевременного контроля за состоянием организма геронтолог рекомендует регулярно проходить диспансеризацию, отслеживать динамику показателей и знать наизусть свой «базовый набор»: