Морщины обойдут стороной до 70 лет: врач Малышева назвала лайфхак перед сном для женщин

Известная телеведущая поделилась со зрителями секретами собственной подготовки ко сну. Врач продемонстрировала специальные приспособления, которые помогают ей высыпаться и сохранять молодость, пишет Лента.ру.

Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале приоткрыла завесу тайны над своими вечерними привычками. Доктор подробно описала ритуал, которому следует перед тем, как отправиться в постель.

По словам телеведущей, она использует сразу несколько приспособлений для полноценного отдыха. В частности, Малышева надевает специальную маску на нижнюю часть лица, чтобы поддерживать тонус кожи и подтягивать овал. Также обязательным атрибутом ее сна является маска для глаз, защищающая от света, и ортопедическая подушка для шеи. Весь этот комплекс врач назвала идеальным условием для качественного ночного отдыха.

В этом же выпуске программы офтальмолог Михаил Коновалов предложил альтернативный способ улучшения сна. Специалист порекомендовал обратить внимание на ароматерапию. По его утверждению, запахи хвои и бергамота не только способствуют расслаблению и снятию стресса, но и эффективно настраивают организм на здоровый сон.