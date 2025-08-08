Рыболов поймал трехметровую рыбу и получит за нее $4 млн

В водах США был выловлен гигантский голубой марлин, длина которого достигает трех метров. Улов может обогатить рыбака на миллионы долларов, сообщило издание 13 News Now.

Исполинская рыба стала добычей команды судна Barbara B в дебютный день 52-го ежегодного турнира White Marlin Open, одного из самых престижных мировых соревнований по спортивной рыбалке. Этот трофей вошел в пятерку самых крупных голубых марлинов, когда-либо пойманных в рамках турнира.

При взвешивании на берегу вес рыбы составил 421,6 кг. Если до завершения турнира не будет зафиксирован более крупный улов, команда Barbara B получит приз в размере более $4 млн (320 млн руб.).

Марлины — крупные рыбы, способные вырастать до пяти метров. Они развивают скорость до 110 км/ч и используют свое длинное рыло в форме копья для оглушения добычи.

