Морские глубины скрывают угрозы: катастрофа становится все более заметными для человечества

Специалисты заявили, что пластиковые отходы становятся одной из главных угроз для Мирового океана. Одновременно ученых беспокоят изменение климата, сокращение арктических льдов и освоение глубоководных ресурсов, пишет ТАСС.

Пластиковые отходы становятся серьезной проблемой для океана

Океанологи предупреждают, что стремительное загрязнение Мирового океана пластиком представляет опасность не только для морских экосистем, но и для человечества в целом. По оценкам специалистов, основную угрозу сегодня создают не столько мельчайшие частицы пластика, сколько огромные объемы обычного мусора, которые ежегодно попадают в морскую среду.

Из-за скопления отходов страдают морские обитатели. Рыбы, киты и другие животные нередко заглатывают пластиковые предметы, что приводит к их гибели. Кроме того, частицы загрязнений постепенно оказываются в пищевой цепочке и могут попадать на стол человека.

Изменение климата усиливает нагрузку на экосистемы

Еще одной серьезной проблемой ученые называют глобальное потепление. За последнее столетие температура на Земле увеличивалась рекордными темпами, что специалисты связывают с ростом выбросов парниковых газов.

Особенно заметны изменения в Арктике. По данным исследователей, в летние и осенние месяцы площадь ледового покрова сократилась на 30–40% по сравнению с показателями конца прошлого века. Также обеспокоенность вызывает возможная добыча полезных ископаемых на больших океанических глубинах.

Глубины океана остаются малоизученными

Несмотря на развитие науки, значительная часть океанских глубин до сих пор изучена недостаточно. Эксперты отмечают, что экстремальное давление и сложные условия делают исследования под водой чрезвычайно трудными.

Поэтому все большую роль в изучении океана играют автономные технологии. Уже сейчас тысячи специальных буев собирают информацию на глубине до 2 км, фиксируя температуру и соленость воды, после чего передают данные исследователям.

Китай укрепляет позиции в глубоководных исследованиях

Одним из лидеров в разработке техники для работы на больших глубинах стал Китай. Страна располагает современными аппаратами, способными функционировать на глубине около 11 км. Некоторые из них ежегодно совершают более 100 исследовательских погружений.

При этом мнения ученых о будущем океана расходятся. Одни считают, что природные экосистемы смогут адаптироваться к происходящим изменениям. Другие уверены, что деятельность человека уже оказывает слишком серьезное влияние на окружающую среду и требует более ответственного подхода к сохранению океанов.