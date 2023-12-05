Моржи из Солнечногорска открыли купальный сезон на озере Сенеж

Участники клуба моржей «Посейдон» в присутствии спасателей МКУ «СолнСпас» открыли очередной зимний купальный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск.

Клубное объединение моржей «Посейдон» при поддержке МБУК «Парки Солнечногорья» открыли купальный сезон 2023-2024 на озере Сенеж. Предварительно участники делают пробежки, разминки и гимнастику. Ожидается, что заплывы будут проводиться на протяжении всего зимнего сезона.

Председатель клуба моржей «Посейдон» Андрей Рыжаков подчеркнул, что в настоящее время моржевание является официальным видом спорта. В этом году планируется прорубить на озере Сенеж 25-метровую дорожку для тренировок и участвовать в областных и всероссийских соревнованиях моржей. От солнечногорского клуба «Посейдон» уже готовы выступить 5-7 человек.